トヨクモが後場急伸し昨年来高値を更新している。午前１１時３０分ごろに上限を１０万株（発行済み株数の０．９１％）、または２億円とする自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。取得期間は２月１３日から４月３０日までで、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とすることを目的としている。 また、同時に発表した２５年１２月期連結業績予想で、売上高４６億円（前期比４６．２％増）、営