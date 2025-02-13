三井海洋開発が後場に急伸しストップ高の水準となる前営業日比７００円高の３９９０円に買われた。２００８年以来の高値圏に浮上している。同社は１３日、２４年１２月期の連結決算発表にあわせ、２５年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１１．６％減の５８５１億５５００万円、最終利益は同２２．５％増の４２７億円を計画する。減収予想ながらも前期に続き過去最高益の更新を見込むほか、前期の期末配当を従