ＨＯＵＳＥＩが後場急伸している。正午ごろに発表した２５年１２月期連結業績予想で、売上高５６億円（前期比１３．９％増）、営業利益３億円（同３．８倍）、純利益２億３０００万円（同８２．５％増）と大幅増収増益を見込むことが好感されている。 新聞社などのメディア企業からのシステム開発受託事業やその他の企業からのシステム開発受託事業を堅実に成長させるとともに、クラウドサービス型の新事業を積極的に