2024Ç¯¤ËÊ¶Áè¤Ê¤É¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢18¥«¹ñ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â124¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ°­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ñºÝNPO¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Î¼«Í³¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëNPOÃÄÂÎ¡¢CPJ¡á¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¤Ï12Æü¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë¼èºà³èÆ°Ãæ¤ËÊ¶Áè¤Ê¤É¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢124¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£CPJ¤¬Åý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¤Î30Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥¤¥é¥óÀïÁè»þ¤Î2007Ç¯¤Î113¿Í¤ò¾å²ó¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿