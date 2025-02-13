トランプ大統領が2025年1月20日に設立した「政府効率化省(Department of Government Efficiency：DOGE)」は、その名の通り、アメリカ政府の無駄を排除することを目的とした組織で、企業家のイーロン・マスク氏のもと活動を行っています。しかし、DOGEが政府機関のシステムに積極的に「侵入」していることについては懸念の声が上がっており、ニュースサイト・Foreign Policy Magazineは「DOGEによるサイバー攻撃」「アメリカ政府の