Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。粘着パッドやクリップ式のスタンドは、付け外しに手間がかかり設置場所探しも大変。不安定さも気になります。そんななかで注目したいのが、2WAY吸着システムを採用した折りたたみスタンド「D1」です。軽量コンパクトながら、抜群の安定性と汎用性を兼ね備えた実力派スマホスタンドを、試して