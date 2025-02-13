SFホラー映画の金字塔「エイリアン」シリーズの前日譚に当たるのが「エイリアン・コヴェナント」だ。2012年に公開された「プロメテウス」と、1979年公開の第一作「エイリアン」をつなぐ重要な役割を担っており、エイリアンがいかにして誕生したかを描いている。「エイリアン・コヴェナント」は、2093年を描いた「プロメテウス」から11年後の2104年が舞台。人類移住計画を託され、地球と極めて近い自然環境の星に降り立った宇宙船コ