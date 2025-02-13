円谷プロダクションは、円谷プロ作品すべてのファンに贈る最大の祭典「TSUBURAYA CONVENTION 2025」(以下「ツブコン」)を、9月13日・14日の2日間に渡り東京ドームシティにて実施する。「ツブコン」は2019年からスタートし、2025年で4回目の開催を迎える。円谷プロダクションが長年に渡り生み出してきた数々の作品やキャラクターたちを愛す熱いファンに向けて、円谷プロの作品から飛び出したキャスト・キャラクター・クリエイターら
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