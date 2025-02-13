ワン・ダイレクションがブリット・アワードでの再結成オファーを断ったと言われている。今は亡きバンドメイトのリアム・ペインを追悼するために再結成の話を持ち掛けられたというハリー・スタイルズ、ナイル・ホーラン、ルイ・トムリンソン、ゼイン・マリクの４人だが、再結成を断念し、授賞式にも出席しない見込みだという。 【写真】在りし日のリアム・ペインさん ある関係者はザ・サン紙に、こう