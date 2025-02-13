公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）は13日、スペインのプロフェッショナルリーグ「ラ・リーガ」、および一般社団法人日本女子サッカーリーグ（なでしこリーグ）とのパートナーシップ協定を2026年12月まで延長することを発表した。2024年まで続いてきた両団体との連携を基盤に、新たな成長と発展を目指していく。ラ・リーガは国際交流を目的とした専門部門を持ち、世界中でサッカー文化の普及と競技レベルの向