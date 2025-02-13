セレッソ大阪は13日、愛媛FCより、GK牧口一真が期限付き移籍で加入することを発表した。なお、移籍期間は2026年1月31日までとなり、背番号は「47」に決定した。現在20歳の牧口はヴィッセル神戸U−15や愛媛FC U−18に所属した経歴を持ち、2023シーズンからトップチームに昇格。しかし、ここまで公式戦での出場機会はない状況となっていた。期限付き移籍が決定した牧口はC大阪のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表