アートマシーンズ・バイ・アンソニー・ジャナレリが発表したÆLLA-60（エラ-セッタンタ）は、単なるレストモッドの枠を超えた革新的なコンセプトを持つ一台だ。1960年代のGTカーを彷彿とさせるレトロフューチャーなデザインを纏いながらも、現代の最高水準の技術を駆使して生み出された。【画像】単なるレストモッドではない、新たなスーパーカー「エラ-セッタンタ」（写真11点）この新しいスーパーカーは、シンプルかつ軽量で