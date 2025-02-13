KDDIと沖縄セルラーは13日、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、期間限定データトッピング「【期間限定】データ追加30GB（180日間）」と「【期間限定】データ追加180GB（180日間）」の提供を開始した。価格は30GBが6780円、180GBが1万4980円。提供期間は2月28日まで。 【期間限定】データ追加30GB（180日間） 「【期間限定】データ追加30GB（180日間）」は、データ容量30