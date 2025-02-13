◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・中谷潤人―同級６位ダビド・クエジャル（２月２４日、東京・有明アリーナ）ＷＢＣ世界バンタム級王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が１３日、神奈川・相模原市の所属ジムで、ＷＢＣ同級６位ダビド・クエジャル（メキシコ）戦に向けた練習を公開した。この日は軽めの練習も、シャドーボクシングでは切れの良い動きを披露。サンドバッグ打ち