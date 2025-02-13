『第79回毎日映画コンクール』の贈呈式が13日、都内で開催された。【写真】画になりますね…カルーセル麻紀の手を取り歩いた池松壮亮今年の『毎日映画コンクール』は、ジェンダーレスの観点から男優、女優両主演賞を俳優主演賞に変更。スポニチグランプリ新人賞（男性）、スポニチグランプリ新人賞（女性）も性別関係なく1人となった。同賞の対象は、2024年1月1日から12月31日までに国内で14日間以上劇場公開された映画（ド