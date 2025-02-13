円谷プロ作品すべてのファンに贈る最大の祭典『TSUBURAYA CONVENTION 2025（ツブコン）』が、2025年9月13日（土）・14日（日）の2日間にわたり東京ドームシティにて開催されることが決定。ティザー動画も公開された。『ツブコン』は2019年からスタートし、2025年で4回目の開催を迎える。円谷プロが長年にわたり生み出してきた数々の作品やキャラクターたちを愛する熱いファンに向けて、作品から飛び出したキャスト・キャラクター・