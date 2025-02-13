【グレートキング・イエティ ザ・ワンパウンダー】 2月14日 発売予定 価格： 2,090円（単品） 2,390円（セット） ビーケージャパンホールディングスは、2月14日に「グレートキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を発売する。価格は単品で2,090円、セットで2,390円。 今回発売する製品は総カロリ&#1