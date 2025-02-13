【グレート・ウエスタン・トレイル：ニュージーランド 日本語版】 3月21日発売予定 価格：11,000円 アークライトは「グレート・ウエスタン・トレイル：ニュージーランド 日本語版」を3月21日に発売する。価格は11,000円。 西部開拓時代のカウボーイの活躍を描いたボードゲーム「グレ&#12540