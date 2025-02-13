 歯と歯の間や歯周ポケットには汚れが残りやすく、きれいに磨こうとすると結構大変ではないだろうか？ そこでおすすめされているのが、「デンタルチェック革命」の歯ブラシ。早速、磨き残しに悩む記者がためしてみた！ ■磨きにくい歯と歯の間に着目した歯ブラシ歯科医院向けの医薬品やオーラルケア用品を製造販売するラピス（大阪府）。機能性や安全性はもちろん、環境へも配慮した商品作りをモットーとしている。歯ブ