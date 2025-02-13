レブロンは、4種の質感を組み合わせた透け感アイシャドウ『レブロン ダズル アイシャドウクアッド』から、2025年春の新色｢ローズ ラスター(013)｣｢コズミック スター(015)｣と、美容液成分を配合したアイライナー『レブロン カラーステイ ラッシュ セラム+ライナー』を2025年3月10日(月)に発売いたします。ぜひ、最後までご覧ください。 レブロン ダズル アイシャドウ クアッド 価格:1,540円(