第10期叡王戦（主催：株式会社不二家）は本戦トーナメント２回戦がスタート。２月12日（水）には２局が行われました。このうち東京・将棋会館で行われた藤井聡太竜王・名人―戸辺誠七段の一戦は82手で藤井竜王・名人が勝利。中飛車破りの快勝譜でベスト４に進出、八冠復帰を目指す叡王挑戦まであと２勝と迫っています。○意気揚々の戸辺七段数日前に自身の動画投稿サイトを更新してこの日への意気込みを語った戸辺七段。振り駒で先