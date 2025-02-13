Nate RaymondKaren Freifeld[¥Ü¥¹¥È¥ó¡¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï£±£²Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÏ¢Ë®À¯ÉÜ¿¦°÷¤ÎÁá´üÂà¿¦¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÁÊ¤¨¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¿Ê¹Ô¤ò£¶Æü´Öº¹¤·»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¿Í»ö´ÉÍý¶É¡Ê£Ï£Ð£Í¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ìó£·Ëü£µ£°£°£°¿Í¤¬Áá´üÂà¿¦¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¸Ì±¿¦°÷¤Î£³¡ó¤ËÁêÅö¡£À¯¸¢¤Ï£¹·îËö¤Þ¤Ç¤ÎµëÍ¿¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ï«ÁÈ¤Ï¤³¤Î