Í¶Æ³Ï©¤ò³°¤ì¤ÆÄä»ß¤·¤¿Î¹µÒµ¡¡á£±£²Æü¡¢ÊÆ¥ß¥º¡¼¥ê½£¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¹ñºÝ¶õ¹Á/GoJet Airlines¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥ß¥º¡¼¥ê½£¤Î¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î£±£²Æü¸áÁ°¡¢¾è°÷¾èµÒ£²£·¿Í¤Î¾è¤Ã¤¿Î¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦¤ÎºÝ¤Ë²£³ê¤ê¤·¡¢Í¶Æ³Ï©¤ò³°¤ì¤ÆÄä»ß¤·¤¿¡£Æ±¶õ¹Á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥´¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¹Ò¶õ¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¡£ÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥À¥ì¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò