Isla Binnie[ニューヨーク １３日 ロイター] - 金融大手ＪＰモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１２日に行われた社内ミーティングで、週５日出社の義務化に反対する声が上がっていることについて、「時間を無駄にするな」と述べ、厳しい姿勢を示した。同行は、在宅勤務と出社を併用する「ハイブリッド勤務」をしている社員に対し、３月から週５日出勤するよう求めている。一部の社員はハイブ