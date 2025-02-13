韓国の憲法裁判所がハン・ドクス国務総理の弾劾事件に関する国会の権限争い訴訟の審理日程を通知していたことが確認された。【注目】海外メディアも警告していたが…ハン・ドクス国務総理への弾劾案可決憲法裁判所は2月11日に審理日程を通知しており、この日は尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の弾劾審判の第7回弁論期日が行われた日でもある。政界の一部では「尹大統領の弾劾審判を終え次第、ハン総理の事件処理を加速させるので