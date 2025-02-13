【Razer Freyja】 2月21日 発売予定 価格：50,980円 Razerは、Android/PC用HD触覚ゲーミングクッション「Razer Freyja」を2月21日に発売する。本日2月13日より予約受付を開始しており、価格は50,980円。 本商品は、同社のハプティクス技術「Razer Sensa HD Haptics」を搭載した世界初のHD触覚ゲーミングクッション。6基のハプティックモ&#125