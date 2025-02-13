多くのメーカーが機能や新規性で鎬（しのぎ）を削るスマートウォッチ。iPhoneユーザーにとっても選択肢はApple Watchだけではありません。今回は、Apple Watchユーザーである筆者が「HUAWEI Watch GT 5」を使ってみたので、その機能やApple Watchとの違いをご紹介します。ステンレスのシルバーに、淡いブルーのバンドをセットにした「HUAWEI Watch GT 5」。この質感で33,880円（公式ストア価格）と、お買い得感のあるモデルです○H