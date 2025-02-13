LINEを使い受け子を募集していた特殊詐欺グループの勧誘役とされる24歳の男が逮捕されました。【映像】逮捕された24歳の男大阪府の無職石田桃太朗容疑者（24）は2023年、仲間と共謀し、埼玉県入間市に住む80代女性ら4人に対し、息子などになりすましてうその電話をかけ、現金約500万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、石田容疑者は特殊詐欺グループの勧誘役でLINEを使い「投資契約書類回収・運搬」