日産・自動車大学校は同校の学生が制作したカスタマイズカーを「ノスタルジック2days 2025」に出展する。同イベントは自動車業界に必要不可欠な「整備士の人財確保・育成強化」という国土交通省はじめ自動車関連団体の意思に賛同した日本最大級のクラシックカーイベントだ。日産・自動車大学校は全国に5校(栃木校・横浜校・愛知校・京都校・愛媛校)あり、5校に共通する自動車整備の国家資格取得を目指す学科に加え、モータースポー