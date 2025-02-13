【動画】セレッソ大阪 田中駿太インタビュー｜https://youtu.be/65iSNqllgHg 新シーズンのキャプテンに就任したセレッソ大阪の攻守の要・DF田中駿汰（27）が14日（金）に行われるガンバ大阪との大阪ダービーとなる開幕戦（パナソニック スタジアム 吹田）、新シーズンへの意気込みを語った。 Q．昨シーズンを振り返って 個人としてもチームとしてもすごく悔しいシーズンでした