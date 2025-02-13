書籍「証言ドキュメント 大谷翔平と甲子園」（上杉純也／著）が3月12日に東京ニュース通信社より発行される。 【写真】帝京高校・前田三夫名誉監督、大阪桐蔭・西谷浩一監督が登場 本書では世界最高峰の野球選手となった大谷翔平の高校時代を、甲子園での2試合（帝京戦・大阪桐蔭戦）を中心に、帝京高校・前田三夫名誉監督や大阪桐蔭・西谷浩一監督など、対戦相手の監督や選手ら関係者9名の証言でひも解く。 2011年