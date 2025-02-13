「阪神春季キャンプ」（１３日、宜野座）熱烈な阪神ファンで知られる女子プロゴルファーの勝みなみが、宜野座キャンプを訪れた。ブルペンを初体験して、捕手の真後ろから才木や茨木の投球に熱視線。「迫力がすごいですね。圧倒されました。これ打っていると考えたら、すごいなと思いました」と興奮気味に“初ブルペン”を振り返った。拠点の米国でも、「起きたときに阪神の試合がやってたりするので、虎テレで。毎日観るのが