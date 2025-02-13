歌手の森口博子（56）が11日、自身のブログを更新。母との“顔出し”親子2ショットを公開した。【写真】「そっくり」「お母様の若々しさ驚愕です」母との“顔出し”2ショット披露の森口博子写真は、親子で出演したテレビ朝日系『徹子の部屋』でのもの。12日に再放送で「親子出演を特集した『たくましい母と娘』傑作選が放送されます」と伝え、MCの黒柳徹子との3ショットや楽屋裏でのラフな親子ショットを紹介した。投稿では