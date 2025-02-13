市川実日子が主演を務め、バカリズムが脚本を担当する日本テレビ系1月期日曜ドラマ『ホットスポット』（毎週日曜後10：30）の公式Xが13日更新され、9日放送の第5話の裏話を公開した。【写真】「日本2位の実力は確か！」パンクブーブー佐藤『GBWC』準優勝作品『リサイクルズゴック』(写真78枚)今作の舞台は、富士山麓のとある町のビジネスホテルに勤めるシングルマザーの主人公・遠藤清美（市川）と宇宙人の交友を描いた地元