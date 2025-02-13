アニメ『GAMERA ‐Rebirth‐（ガメラ リバース）』が、4月よりNHK総合にて毎週土曜23時45分に放送されることが発表された。【写真】ガメラ、ギャオスも！『GAMERA ‐Rebirth‐』怪獣ビジュアルギャラリーガメラは、大映（現：KADOKAWA）が1965年（昭和40年）に公開した特撮映画『大怪獣ガメラ』に登場する怪獣。地球の危機から人々を守る、子供や正義の味方であり、カメがモデルとなったユーモラスなデザインや飛行能力など