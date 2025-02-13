女優の中谷美紀が12日にインスタグラムを更新。エレガントなロングドレス姿を公開すると、ファンから「目が釘付け」「素敵です」といった反響が寄せられた。【写真】中谷美紀、ヴェルベットのロングドレスが美しい全身ショット中谷が「皆様、お変わりございませんか？」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ヴェルベットのロングドレスにブレスレット、ピアス、リングを身に付けた彼女がカメラに微笑みかける様子が収