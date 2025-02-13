映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』(3月20日公開)のカーペットイベントと完成披露試写会が12日に都内で行われ、Koki,、渡邊圭祐、綱啓永、菅井友香、鈴木えみ、津田健次郎、星野和成監督が登壇した。Koki,同作は、yaongyi氏による同名漫画を、映画『チーム・バチスタFINAL ケルベロスの肖像』(14)など数々の話題作を手掛けてきた星野和成監督が実写化。本編全223話の長期連載された原作をベースに、映画では日本オリジナルの