【THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）】と【HYKE（ハイク）】による大人気のコラボレーションプロジェクト【TNFH THE NORTH FACE × HYKE】第3弾が2月19日に発売されます。トレイルランニングに特化した春夏のラインナップを早速チェックしていきましょう！ アウトドアでもタウンユースでも活躍間違いなしの人気コラボ再び！ 優れた機能性を誇る【ザ ノースフェイス】と、独自のデザインスタ