パドレスがレッドソックスからＦＡになっていたニック・ピベッタ投手と４年総額５５００万ドル（約８５億３０００万円）で合意したと１２日（日本時間１３日）、米大リーグ公式サイトなど複数のメディアが伝えた。契約金３００万ドルで、今季年俸は１００万ドルだが、来年以降は１９００万ドル、１４００万ドル、１８００万ドルとなる模様。また、２年目と３年目シーズン終了後にオプトアウトができる。カナダ出身のピベッタ