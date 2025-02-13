元モーニング娘。でタレントの藤本美貴が4日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「夫に今年の誕生日を忘れられた」という40代主婦のお悩みに答えた。○ミキティの誕生日を忘れない庄司智春藤本美貴「夫の誕生日は毎年、好物を手作りしてワインとケーキでお祝いをする」という相談者は、「私の誕生日は外食でお祝いという流れだったが、今年は誕生日当日になっても話が出なかった」と吐露。すると、当日1