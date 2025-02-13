11日（現地時間）、マンチェスター・シティはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・プレイオフ1stレグでレアル・マドリードと対戦し、2-3で敗れた。エースストライカーのアーリング・ハーランドが2ゴールをあげる活躍を見せてレアル相手に2度にわたってリードを奪ったシティだったが、試合終了間際の連続失点によってホームで痛恨の逆転負けを喫した。シティにとって特に悔やまれるのは86分の2失点目だろう。ゴールキ