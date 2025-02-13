◆第１１８回京都記念・Ｇ２（２月１６日、京都・芝２２００メートル）追い切り＝２月１３日、栗東トレセンエヒト（牡８歳、栗東・森秀行厩舎、父ルーラーシップ）は坂路で単走で追われた。活気にあふれる動きで、５０秒５―１２秒１とこの馬らしく速い時計を出した。清水亮助手は「もともと動きますからね。前走後の時計はこの１本ですが、乗り込んでいますし、問題なく仕上がっています」とうなずいた。昨年のレースはサウジ