関西大と台湾・屏東大の学生が共同制作したドキュメンタリー映画『情熱棒球』が完成し、初の上映会が15日、関西大千里山キャンパス第3学舎「ソシオホール」で開かれる。午後1時30分から上映会に続き、日台野球についてのシンポジウムがある。入場無料。台湾から留学し関西大大学院を修了、2022年に参入した台湾プロ野球の新球団、台鋼ホークス（雄鷹）の初代ゼネラルマネジャー（GM）に就いた劉東洋さん（48）との関係から今回