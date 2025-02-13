ニュース配信サイト「ヤフーニュース」を運営するＬＩＮＥヤフーは１３日、同サイトに不快なコメントを投稿しようとするとＡＩ（人工知能）が見直しを促す機能を導入したところ、不快なコメントが２割超減ったと発表した。この機能は昨年９月に導入された。コメント投稿時に、規範に違反する言葉や閲覧者が不快と感じる表現をＡＩが検知し、該当するコメントの一部を表示した上で「やさしい言葉遣いになるように、以下の表現を