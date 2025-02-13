4·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òµ¡¤Ë·ÐºÑ¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¡¢¿À¸Í¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬Ä¹ºê»Ô¤ÎÎëÌÚ»ÔÄ¹¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¿À¸Í¾¦¹©²ñµÄ½ê ÀîºêÇîÌé²ñÆ¬¡Ë ¡Ö¿À¸Í¶õ¹Á¤ÏÄ¹ºê¤È¤Ï¥¹¥«¥¤¥Þー¥¯¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿À¸Í¶õ¹Á¤«¤éËüÇî²ñ¾ì¤ÎÌ´½§¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³¤¾åµ÷Î¥¤Ç15¥­¥í¤È¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤¡× Ä¹ºê»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿À¸Í¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÀîºêÇîÌé²ñÆ¬¤ÈÆï»³ÂÙ»ÊÀìÌ³Íý»ö¤Ç¤¹¡£ Ä¹ºê¤È¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤¬±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿À¸Í¡×¡£