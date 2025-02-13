2025年2月12日、タレントのデヴィ夫人（８５）が、今夏に行われる参院選に比例代表で立候補すると表明、自身が代表に就任する新党「１２（ワンニャン）平和党」の設立記者会見に出席。記者からの質問に対し、現在のインドネシア国籍から日本国籍へと変更する手続きを進めており、申請が受理された時点で出馬すると語った。新党は日本初の犬猫の保護に特化した国政政党を目指すそうで、ワンイシューとSNS、知名度での闘いが注目され