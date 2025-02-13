全国の国立病院職員らでつくる全日本国立医療労働組合（全医労）佐賀地区協議会などは10日、みやき町の国立病院機構「東佐賀病院」前で、職員の処遇改善や地域医療の充実を求める座り込み・宣伝行動をした。協議会によると、座り込みは1997年2月、同病院に導入された「二交代制勤務」に伴う長時間夜勤への反対運動として始め、30回目。この日は、協議会や住民団体のメンバーら約20人が「東佐賀病院の充実・強化で県民と地域医