熊本県が12日発表した2025年度一般会計当初予算案は前年度比113億5200万円（1・3％）減の8447億9700万円。昨年末に定めた県政運営の「新時代共創基本方針」の理念「県民の安心」「持続的で活力ある熊本」に沿う予算案となった。木村敬知事は「世界に開かれ、飛躍への挑戦を続けるための予算だ」と強調した。半導体大手の台湾積体電路製造（TSMC）が昨年12月に量産体制に入り、熊本都市圏の渋滞解消は急務だ。対策費53億7900万