熊本県荒尾市が土地区画整理事業で荒尾競馬場跡地（同市大島）に整備を進める「あらお海陽スマートタウン」に11日、トライアルカンパニー（福岡市）の大型ディスカウントストア「メガセンタートライアル荒尾店」がオープンした。店舗前の国道389号は終日、駐車場に入る車列が続いた。店舗面積約6200平方メートルの平屋で24時間営業。食品や日用雑貨、衣料品、薬品などを幅広く扱う。パート・アルバイトを含む従業員は約200人。