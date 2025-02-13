世界保健統計２０２３年度版によると、日本人の健康寿命（健康上の問題で日常生活に制限のない期間）は、男性が72.6歳、女性が75.5歳でした。しかし平均寿命のほうがはるかに長く、その差は男女でそれぞれ約9年、約12年あります。要介護や寝たきりの期間が長い傾向にある中、これらを予防し「寿命の質」を高めるためには、どうすれば良いのでしょうか？そこで今回は、これまで5万3000人以上の患者に寄り添ってきた整形外科医・井尻